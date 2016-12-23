Modx специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

Требуется опытный программист. 

основные задачи: увеличить скорость загрузки страниц каталога. решается, подозреваю, или настройкой хостингом под модкс или переходом на другой хостинг. 

убрать 18 ошибок в css

CSSMODX
8 лет назад
guest_14824917206203
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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