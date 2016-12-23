1. Нужен логотип на мобильном, добавлять отдельно, можнозакодированный в без 64 в css Рис 1 2. Дополнительное меню съехало и не выпадает (сейчас оноотключено). Поправить по вертикали + выровнять по правому краю, как «лупа ...
Modx специалист
Требуется опытный программист.
основные задачи: увеличить скорость загрузки страниц каталога. решается, подозреваю, или настройкой хостингом под модкс или переходом на другой хостинг.
убрать 18 ошибок в css
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