Доработать сайт - внести изменения и правки.

Работа по teamviwer

сайт на php+mysql+js

Если у вас есть опыт с классами объектами шаблонами smarty то оставляйте заявку.

что надо будет сделать

1) Поправить URL для страниц ( где-то убрать ненужные данные в ссылке, где-то добавить/изменить урл)

2) не открывается страница товара ( пишет 404) надо разобраться.

3) на сайте есть выбор региона/города в поиске ( там что-то не работает, не сохраняется город в фильтре поиска и соответственно URL не меняется)

4) ....... остальное обсудим с успешным кандидатом

5) .......