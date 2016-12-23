Переделать шаблон WordPress

Хотим на шаблоне который используем, создать еще один сайт.

Шаблон полностью работает и имеет мобильную верстку.

Нужно сделать его уникальным т.е.

1. Переписать имена основных классов и другие работы по уникализации кода.

2. Сменить немного дизайн (по согласованию): Лого, фон сайта, цвет ссылок и т.д.

3. Установить WordPress на хостинг, настроить сам WP и необходимые модули и саму тему оформления.

Важно:

- что бы сайт остался с мобильной версткой.

- так же сейчас оргинизовано 3 разных оформления для цитат, они тоже должны остаться (только может придется сменить само оформление в них)

Пишите цену за работу и срок реализации. Спасибо.