Доработка веб-сайта до рабочего прототипа на Ruby on Rails. Нужен опытный разработчик RoR.Проект уже был в процессе – надо вникнуть в код и дописать. Из дополнительных навыков нужен опыт Ajax, GIT. Работа фулл-тайм на удаленке, ...
Переделать шаблон WordPress
Хотим на шаблоне который используем, создать еще один сайт.
Шаблон полностью работает и имеет мобильную верстку.
Нужно сделать его уникальным т.е.
1. Переписать имена основных классов и другие работы по уникализации кода.
2. Сменить немного дизайн (по согласованию): Лого, фон сайта, цвет ссылок и т.д.
3. Установить WordPress на хостинг, настроить сам WP и необходимые модули и саму тему оформления.
Важно:
- что бы сайт остался с мобильной версткой.
- так же сейчас оргинизовано 3 разных оформления для цитат, они тоже должны остаться (только может придется сменить само оформление в них)
Пишите цену за работу и срок реализации. Спасибо.
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