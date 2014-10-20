Отрисовать несколько страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок304 просмотра

Необходимо отрисовать несколько страниц в PSD для сайта www.nebosvod.su

Шапка и футер останутся почти без изменений, необходимо отрисовать только контентную часть.

На выходе должно получиться примерно как тут http://glavpotolki.ru/new/

Оплата исключительно по факту.

Указывайте стоимость и срок за 1 страницу.

11 лет назад
Sergey-S
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kr2013p4
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Все отлично!
Был рад сотрудничеству, с радостью поработал бы еще с ним!

Заявки фрилансеров

kr2013p4
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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