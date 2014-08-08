Дизайн макета Email

Добрый день, нам нужно презентовать шаблон письма для тендера.

Фирменный стиль ОК можно посмотреть на сайте и в каталоге.

http://www.okmarket.ru/customers/catalogs/view/3990/

Шаблон должен быть структурно как

https://www.dropbox.com/s/galrves8yuuvztw/eldomail.eml

То есть, сверху баннер, меню, ниже карточки товаров, ниже инфа.

Жду предложений от обязательных фрилансеров.