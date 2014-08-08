Добрый день! Требуется дизайнер, который сможет разработать дизайн будущего сайта. Тематика сайта направлена в игровую индустрию, поэтому все подробности при личной переписке. Желательно сделать всю работу в пределах 500 рублей.
Дизайн макета Email
Добрый день, нам нужно презентовать шаблон письма для тендера.
Фирменный стиль ОК можно посмотреть на сайте и в каталоге.
http://www.okmarket.ru/customers/catalogs/view/3990/
Шаблон должен быть структурно как
https://www.dropbox.com/s/galrves8yuuvztw/eldomail.eml
То есть, сверху баннер, меню, ниже карточки товаров, ниже инфа.
Жду предложений от обязательных фрилансеров.
Заявки фрилансеров
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