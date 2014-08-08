Новый дизайн сайта автошколы.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок2717 просмотров
#1$250

Здравствуйте.

Предлагаю принять участие дизайнеров, на создание нового сайта автошколы.

Нужен только дизайн, что бы повесить его на движок.

Достаточно представить только изображение главной страницы.

ТЗ прилагается, предложения рассматриваются.

Нужен яркий, запоминающийся сайт.

11 лет назад
kuderyan
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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