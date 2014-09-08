Нарисовать калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок310 просмотров

Нарисовать вот такой калькулятор http://joxi.ru/kXDkU4wyTJDDAtl_FRw

Формат можно псд фотошопа по слоям.

Ползунки нарисовать другие.

Синий и жёлтые цвета немного изменить.

11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

llllllllllllll
Варвара 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Варвара сделала всё быстро и профессионально! Рекомендую!!!
Четкое тз и своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

llllllllllllll
Варвара 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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