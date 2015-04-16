Вот сайт: http://www.mnepu.ru/ Необходимо "украсить" 45 стр. для повышения конверсии сайта. Я: готовлю ТЗ, пишу, что куда вставить: фото, графическую иконку, табличку, заголовок и даю ссылку на стр. Вы: делаете скрин страницы, ...
Создание Landing Page
Нужен Лендинг для школы иностранных языков. Свои предложения по срокам, цене и портфолио жду в сообщения.
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