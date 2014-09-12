Добрый день. Рассмотрю опытных бойцов с красивым портфолио. Тематика сайта Компьютерная помощь. Наличие скайпа обязательно. Срок - 2 дня. Структура во вложении. Кол-во: главная, типовая, контакты, форма заказа, 404.
Нужно разработать шаблон для DLE
Есть android сайт, нужно разработать новый шаблон портального типа. То есть сейчас который стоит - неудобен и некрасив. Нужно его изменить. Желательно сделать похожим на antidroid.ru (своим расположением блоков, к примеру).
Так же важен дизайн полной новости, потому что там есть некоторые дополнительные поля (скриншоты, видео), чтобы все выглядело красиво.
Шаблон полной новости выдам.
За ссылкой на сайт в ЛС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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