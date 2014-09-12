Нужно разработать шаблон для DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки115 просмотров

Есть android сайт, нужно разработать новый шаблон портального типа. То есть сейчас который стоит - неудобен и некрасив. Нужно его изменить. Желательно сделать похожим на antidroid.ru (своим расположением блоков, к примеру).

Так же важен дизайн полной новости, потому что там есть некоторые дополнительные поля (скриншоты, видео), чтобы все выглядело красиво.

Шаблон полной новости выдам.

За ссылкой на сайт в ЛС

AndroidDLE
11 лет назад
den94ka
Данил 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

OnlineLabel
Владислав 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$80
6 дней
Все сделал в срок и с хорошим качеством, всем советую этого человека
Отличная постановка задачи, всегда на связи, оплатил всё в срок.Рекомендую к работе, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество .

Заявки фрилансеров

OnlineLabel
Владислав 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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