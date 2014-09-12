Нужно разработать шаблон для DLE

Есть android сайт, нужно разработать новый шаблон портального типа. То есть сейчас который стоит - неудобен и некрасив. Нужно его изменить. Желательно сделать похожим на antidroid.ru (своим расположением блоков, к примеру).

Так же важен дизайн полной новости, потому что там есть некоторые дополнительные поля (скриншоты, видео), чтобы все выглядело красиво.

Шаблон полной новости выдам.

За ссылкой на сайт в ЛС