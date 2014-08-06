Нужен крутой дизайн LP

Нужно разработать дизайн лэндинг пэйдж, возможно даже не один дизайн, все зависит от качества работы.

важны: качество, скорость и готовность дорабатывать проект.

схема работы - рисуете проект, согласовываем дизайн, после утверждения дизайна оплата, после оплаты вы направляете исходники. обратите внимание - нет предоплаты.