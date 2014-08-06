Дизайн фона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок184 просмотра

Необходим толковый дизайнер, который сделаем красивый макет, фона для сайта gidrolock.su

Что примерно необходимо: http://prntscr.com/4a23nz

Картинка в приложении:

11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн слайдера

    Необходимо сделать дизайн слайда в слайдер Темного (черный, темных цветов фон) и стильные контур "Новой Москвы" с определенным текстом. Размер слайда - 1920х1200 px Сделать нужно сейчас.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта бесплатных программ для ПК

    $150

    Для сайта о бесплатном программном обеспечении нужен дизайн главной страницы. Подробности в прикрепленном документе. С победителем возможна работа по созданию внутренних страниц для данного проекта за дополнительную плату.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн новых страниц сайта в общей стилистике

    В целом, хотелось бы найти дизайнера для постоянного сотрудничества, т.к. работа периодически бывает. На данный момент есть сайт с заданным общим направлением (цвета, стиль), но некоторые странички и элементы требуют отдельной проработки в общей ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта (IT)

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн сайта, которая занимается IT. Прототип и схема сайта высылается отдельно. Только кандидаты из Украины, только с хорошим портфолио. Предлагайте стоимость и время исполнения заказа. ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайт ветеранов спорта

    $100

    Нарисовать дизайн сайта ветеранов спорта. Дизайн легкий, структура уже продумана, элементы графики и логотипов есть которые можно использовать в дизайне, есть в приложение. Все слова и названия меню один к одному!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подложка для андроид киносайта

    $50

    Для страницы сайта http://films-iphone.com/android/ нужна тематическая подложка, чтобы было понятно, что это сайт с фильмами на андроид В стиле: http://films-iphone.com/bk/malchishnik3_1.jpg http://films-iphone.com/bk/iron_man_1.jpg http://films-iphone.com/bk/oxotniki_na_vedm_1.jpg Плачу за подложку 20$

    Android
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн строительного интернет магазина

    Нужно отрисовать дизайн для строительного магазина, универсального для многих категорий строй.материалов. Что бы можно было создать несколько магазинов на этом дизайне, для разных категорий. Есть бриф, лого, и наброски страниц от руки. Жду предложения по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад