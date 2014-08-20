Дизайн новых страниц сайта в общей стилистике

В целом, хотелось бы найти дизайнера для постоянного сотрудничества, т.к. работа периодически бывает.

На данный момент есть сайт с заданным общим направлением (цвета, стиль), но некоторые странички и элементы требуют отдельной проработки в общей стилистике сайта.

Для начала предлагается попробовать сделать дизайн для всплывающего окошка - меню.

Адрес сайта и конкретное место, которое требуется превратить в радующее глаз вышлю личным сообщением.

При успешном сотрудничестве в дальнейшем будут и другие работы.