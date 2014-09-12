Дизайн строительного интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок303 просмотра

Нужно отрисовать дизайн для строительного магазина, универсального для многих категорий строй.материалов. Что бы можно было создать несколько магазинов на этом дизайне, для разных категорий. Есть бриф, лого, и наброски страниц от руки. Жду предложения по цене и срокам.

11 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$135
3 дня
Все прошло успешно, все как договорились.
В целом доволен, всё прошло нормально.

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад

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