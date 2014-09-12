Дизайн строительного интернет магазина

Нужно отрисовать дизайн для строительного магазина, универсального для многих категорий строй.материалов. Что бы можно было создать несколько магазинов на этом дизайне, для разных категорий. Есть бриф, лого, и наброски страниц от руки. Жду предложения по цене и срокам.