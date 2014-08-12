Разработка дизайна сайта

За ночь был сделать макет, который стал основным. Входе доработки по замечаниям и предложениям получили конечный макет, который полностью удовлетворил желания заказчика. Отличный исполнитель, который имеет свою точку зрения и может предложить альтернативные варианты для более правильного решения задачи. Порадовала обрисовка деталей. Рекомендую.