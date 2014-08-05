Дизайн лендинга

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Закрыт23 заявки276 просмотров

7 зон просмотра.

на одной из зон нужно отрисовать комиксом (инфографикой) 5 этапов.

прототип набросал (прикрепил)

Цена вопроса и сроки?

11 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$150
4 дня
Я так полагаю, что за 2 недели Дмитрий набрал кучу предоплат и слился. Ситуация схожа с нижним отзывом. Предоплата внесена, проект не выполнен. На связь не выходит. Будьте бдительны.

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

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