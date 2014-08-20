Разработка дизайна сайта интернет-магазина

Спасибо большое, Игорь! Когда заказчик сам знает, что должно получиться в результате работы, дизайнерам намного проще это реализовать! Мы добавляем свои идеи и согласовываем с Вами, в результате чего макет получается удобным и красивым! Желаем удачи в работе и больше, больше интересных проектов! Отдельное спасибо за чудесного шляпника на аватарке =)