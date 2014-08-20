Разработка дизайна сайта интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен64 заявки338 просмотров

Требуется разработка 1 главной и 4-х внутренних страниц согласно макету и брендбуку.

Бюджет - 15.000, выбранным исполнителям пришлю исходные данные.

11 лет назад
Dremor74
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$400
8 дней
Всегда обращаюсь в Стайлмикс, когда знаю, что задание нестандартное и важнее качество, уникальный подход и оригинальные решения. Мне очень важен результат работы, а не скорость. Качественный проект, запустившийся через 3 недели, заработал больше, чем некачественный, запустившийся за пару дней. Спасибо лично менеджеру проекта и всей команде!
Спасибо большое, Игорь! Когда заказчик сам знает, что должно получиться в результате работы, дизайнерам намного проще это реализовать! Мы добавляем свои идеи и согласовываем с Вами, в результате чего макет получается удобным и красивым! Желаем удачи в работе и больше, больше интересных проектов! Отдельное спасибо за чудесного шляпника на аватарке =)

Заявки фрилансеров

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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