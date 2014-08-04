Отрисовка элементов сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок187 просмотров

Есть шаблон сайта, композиция, примерная цветовая гамма.

Требуется:

- расширить цветовую гамму (подобрать недостающие цвета)

- произвести отрисовку элементов: иконки, меню, баннеры

- доработать готовые элементы (логотип, существующие иконки)

Бюджет расширяется при появлении новых работ.

11 лет назад
irAlex
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • BCAD -конструктор мебели

    Дизайнерскому бюро требуется конструктор мебели. Разработка документации( распиловка, чертежи присадок, выпилов и пр., схема сборки)‚ в программе bCAD или Базис Мебельщик. Работа удаленная по проектная. График работы согласовывается под каждый ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип студии SEOfit

    $50

    Требуется разработать логотип SEO СТУДИИ название seofit Лого должно быть красивым, ярким и запоминающимся. c ховер-эффектом(поэтому 2 варианта на фиолетовом и оранжевом фоне) фон приложил.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер

    $250

    Требуется живой дизайнер. (Не студия, не посредник, не делитант) Работы много, можно с минимальным опытом. возможен оклад. Указывайте ваши портфолио, если его нет так и пишите, что нет его, мигусом все ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу веб-дизайнера

    Присылайте ваши последние работы и укажите цены на ваши работу от и до и за какой срок выполняете. Предпочтение нормальной цене и хорошему качеству работ.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $100

    1. Требуется сделать дизайн лендинга по образцу 2. Размер страницы – три экрана, которые на моем изображени разделены экранами браузера. экраны браузеров в самом дизайне отображать не нужно. ...

    Лидогенерация
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лэндинга для Лидагенства "Поиск"

    $70

    1. Сделать дизайн лэндинга по привлечению клиентов в бизнес (агентство лидогенерации) по предложенному макету.(см. приложение) 2. Примеры сайтов, которые приблизительно устраивают меня по дизайну и контенту: begemotmedia.com -по контенту, на второй картинке ...

    Лидогенерация
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина + сайт визитка

    Уже есть два сайта: розничный интернет-магазин + сайт-визитка оптового звена. Требуется сделать редизайн интернет-магазина и сайта визитки, чтобы они были в едином стиле (сразу бросалось в глаза, что это одна организация), а интернет-магазин стал ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать PSD сайта, картинка есть

    Привет! Рисовали сайт в PSD, файл "потерялся", осталась картинка. Нужно по картинке нарисовать сайт в psd по всем правилам(слои, слои по папкам), чтоб у верстальщиков не было проблем. Картинка в приложении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад