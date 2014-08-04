Дизайнерскому бюро требуется конструктор мебели. Разработка документации( распиловка, чертежи присадок, выпилов и пр., схема сборки)‚ в программе bCAD или Базис Мебельщик. Работа удаленная по проектная. График работы согласовывается под каждый ...
Отрисовка элементов сайта
Есть шаблон сайта, композиция, примерная цветовая гамма.
Требуется:
- расширить цветовую гамму (подобрать недостающие цвета)
- произвести отрисовку элементов: иконки, меню, баннеры
- доработать готовые элементы (логотип, существующие иконки)
Бюджет расширяется при появлении новых работ.
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