Отрисовать дизайн лендинга (посадочной страницы)

Взял половину аванса, пропал на 10 дней. Потом появился, сделал половину (дизайн я естествеено использовать не могу, т.к. это маленький джипег, а не псд) и снова пропал. предлагал 3 лендинга за 6000 р, и перечислить вторую половину за дизайн. Хорошо, что ничего не перечислил больше, и так мало приятного было потерять 80$ и самое главное 3 недели времени!