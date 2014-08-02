Сделать лэндинг главной страницы

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Закрыт48 заявок369 просмотров

Нарисовать дизайн лэндинга cash4brands.ru. От существующего он будет отличаться расположением элементов, а также добавлением некоторых новых, таких как видео, отзывы, и некоторых других. Похожие сайты конкурентов, общее оформление и расположение элементов кажется удачным: maximani.ru, cashmeback.ru, kopikot.ru.

11 лет назад
dengradel
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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