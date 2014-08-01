Дизайнер сайта, web-элементов, логотипов

Ищется классный дизайнер, настоящий профессионал.

Исключительно важные требования:

- понимать постановку задачи: вы, как профессионал, должны четко понимать, что у каждой задачи есть цель и условия в рамках которых нужно ее решать. Если по каким-то причинам для вас важнее удовольствие от лично вашего креативного творчества, в разрез целям и условиям заказчика, то не откликайтесь на этот проект, пожалуйста;

- читать ТЗ от А до Я: переделки из-за невнимательного чтения ТЗ будут вашими проблемами. Скрупулезное изучение ТЗ экономит ваше время и нервы заказчика;

- объективное понимание того, что всегда будут требоваться варианты и что бы не усложнять себе жизнь, потребуется делать быстрые наброски, чем больше идей (вариантов) – тем лучше. С удачными идеями проще добиться положительного результата в решении задачи;

- профессионализм (практический опыт) в коммерческом дизайне (corporate) т.е. важны все нюансы в стилистике и технике исполнения, детали до пикселя, умение сделать красиво, со вкусом и сдержанно (если потребуется). Вы должны четко понимать что, зачем и для чего в вашем дизайне, потому что заказчик может спросить о любой детали и будет ждать адекватный ответ.

- гибкость!!! Креатив это хорошо, но когда он коррелирует с желаниями, целями и условиями заказчика. Даже если вы сделаете классный дизайн, но он не будет подходить под задачу или условия, то он никому не будет нужен, кроме вас. Обидчивых и восприимчивых натур прошу не откликаться на этот проект т.к. это другая область дизайна.

- растр/вектор, гайдлайны, brandbook и др.

Условия:

- коллаборация с профессиональным руководителем проектов, главный супер арт-директор, если хотите =) Прямого контакта с заказчиками не будет, так что весь неадекват/бред/идиотизм обойдет вас стороной, но взамен вы уделяете все свое внимание на проект;

- оплата сдельная и зависит от сложности задачи, тем более на первых этапах. Ценообразование более чем адекватное т.к. за вас вопросы о стоимости той или иной работы решает опытный руководитель проектов, который хорошо понимает цену хорошего коммерческого дизайна;

- без предоплаты. Извините, но этот "крючек" предоплаты уже давно известен. Мы ищем профессионала, поэтому даже с набросков и эскизов уже будет понятно, стоит ли ваша работа чего-то или нет. Предоплату можем обсудить, только если вы сможете доказать, что портфолио действительно ваше и эти работы где-то используются (логотипы напечатаны, дизайн сайта на сайте и т.д.);

- по итогам работы над несколькими проектами возможен переход на постоянную оплату и официальное оформление в штат (даже удаленно) с отчислением во все фонды (только для граждан РФ);

Отправляйте ваши самые лучшие работы в области коммерческого дизайна (corporate) – будем все смотреть.