Выполнить редизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки242 просмотра

Есть сайт-одностраничник, посвященный новостройке - www.novbud.kiev.ua. Необходимо выполнить его редизайн и добавить параллакс эффекты. Содержание сайта менять не надо. Также добавить каких-нибудь "продающих" штучек. Есть хорошие панорамные фото, которые можно использовать как фоновые (примеры в аттаче).

Нравятся сайты:

http://www.clearwater.ua/

http://od.itstep.org/pko/programmer.html

11 лет назад
Wickedman
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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