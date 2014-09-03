Перерисовать сайт в PSD с небольшими правками

Добрый день!

Требуется человек, который сможет оперативно перерисовать сайт http://www.ingpostavka.ru/ в Фотошопе в PSD-макет.

Будет ряд правок - обсудим перед тем, как вы приступите.

Правки из разряда - написать другой текст в Лого, вставить блок участников вконтакте и т.д.

Желательно сделать до воскресения.

Оставляйте ваши предложения по цене.