Перерисовать сайт в PSD с небольшими правками

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок225 просмотров

Добрый день!

Требуется человек, который сможет оперативно перерисовать сайт http://www.ingpostavka.ru/ в Фотошопе в PSD-макет.

Будет ряд правок - обсудим перед тем, как вы приступите.

Правки из разряда - написать другой текст в Лого, вставить блок участников вконтакте и т.д.

Желательно сделать до воскресения.

Оставляйте ваши предложения по цене.

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$50
3 дня
Андрей хороший ответственный исполнитель. Результат его работы понравился как мне, так и привередливому заказчику. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад

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