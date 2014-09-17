Дизайн страницы про прототипу и темы tb

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Завершен7 заявок173 просмотра

Здравствуйте, коллеги.

Нужен дизайн сайта про прототипу http://ninjamock.com/s/ktotsg.

Дизайн должен быть на базе вот этой темы для twitter bootstap. http://wrapbootstrap.com/preview/WB0B30DGR.

Общий размер макета должен быть как в теме inside .container. Т.е. на preview темы оранжевая иконка(шестеренка) настроек справа вверху, поставить галочку inside .container.

Понимаю, что описание задачи и прототип поверхностные, при личной беседе все объясню и отвечу на все вопросы кандидату.

Вообщем от вас ориентировочная цена, или вилка цен - с кратким пояснением отчего цена в это вилки зависит.

Спасибо.

11 лет назад
rudakovalal
Алексей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ivanovu4
Роман 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Роман, отлично справился в задачей, быстро и качественно, я остался доволен, спасибо.
Отличный заказчик, рекомендую. Мгновенная оплата и приятно работать.

Заявки фрилансеров

ivanovu4
Роман 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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