Дизайн под Bootstrap-подобные CSS-фреймворки

Только для тех, кто в теме что такое Bootstrap и как под него делать дизайн (grid-модель, стандартные элементы фреймворка и т.п.).

Требуется разработать дизайн сайта по эскизам. Суть сайта - сервис для ввода показаний счетчиков населением. Доменное имя - "счетчики.онлайн". Необходимо текстовое лого на основе этого доменного имени.

Результат - главная плюс несколько внутренних страниц.

1. На главной - лого, выбор города, регистрация/вход через социальные сети (основная - "Вконтакте"), текст с пояснениями.

2. На внутренних - личный кабинет с историей ввода показаний (таблица плюс график изменений показаний от времени), форма ввода показаний.

3. Дополнительная внутренняя - форма для изменения настроек сервиса для пользователя.

Приведенный выше текст - не ТЗ, а аннотация. Подробное ТЗ получит исполнитель.

При подаче заявки буду рад ссылке на портфолио, на работы с дизайном под Bootstrap.