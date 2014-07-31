Требуется веб-дизайнер для создания лэндинга. Бюджет 70$. В перспективе работа с постоянными заказами на одностраничники.
Дизайн под Bootstrap-подобные CSS-фреймворки
Только для тех, кто в теме что такое Bootstrap и как под него делать дизайн (grid-модель, стандартные элементы фреймворка и т.п.).
Требуется разработать дизайн сайта по эскизам. Суть сайта - сервис для ввода показаний счетчиков населением. Доменное имя - "счетчики.онлайн". Необходимо текстовое лого на основе этого доменного имени.
Результат - главная плюс несколько внутренних страниц.
1. На главной - лого, выбор города, регистрация/вход через социальные сети (основная - "Вконтакте"), текст с пояснениями.
2. На внутренних - личный кабинет с историей ввода показаний (таблица плюс график изменений показаний от времени), форма ввода показаний.
3. Дополнительная внутренняя - форма для изменения настроек сервиса для пользователя.
Приведенный выше текст - не ТЗ, а аннотация. Подробное ТЗ получит исполнитель.
При подаче заявки буду рад ссылке на портфолио, на работы с дизайном под Bootstrap.
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