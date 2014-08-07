Дизайн коммерческого предложения для рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок181 просмотр

Требуется на основе коммерческого предложения сделать дизайн письма для рассылки (оформить для удобного чтения)

Неплохой образец здесь - http://kladso.ru/letters/1/index.html

Коммерческое предложение (word) по ссылке - https://www.dropbox.com/s/jv8gbdy2s4jqy39/compred.docx

Логотип, фотографии и иная информация на сайте - экочехлы.рф

От вас цены и сроки.

11 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

jehy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
$20
1 день
Быстро и четко. Без лишних вопросов. Всё так как и требовалось. Рекомендую.
Всё прошло отлично. Приятный заказчик.

Заявки фрилансеров

jehy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
11 лет назад

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