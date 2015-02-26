Здравствуйте. Коллеги ! Приоритет будет отдаваться тем ответам и предложениям, в которых будет содержаться максимально полная информация — сроки, стоимости, портфолио и пр. Ответы типа — «готов работать» будут рассматриваться в последнюю ...
Дизайн и вёрстка интернет-магазина на PrestaShop
Нужен красивый и качественный дизайн (+вёрстка) для интернет-магазина на основе PrestaShop - belpro.by, учитывая дизайн всех дополнительных модулей установленных на сайте.
Обязательно указывайте сумму за работу.
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