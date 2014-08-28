Дизайн одностраничника (лендинга)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок249 просмотров

Требуется сделать дизайн одностраничника.

В приложении макет сайта.

Основной сайт: http://new-era-ast.ru/

Необходимо:

1. Подобрать фон.

2. Подобрать шрифты, красиво все оформить.

3. Обработать фотографии и отрисовать кирпич. Сделать его как-бы взрыв-схему на 2-ом слайде.

4. Сделать текст удобочитаемым.

5. Сделать дизайн так, чтобы потом не было проблем с версткой.

Основные цвета у нас - это красный, белый, черный.

Срок выполнения - 2 дня.

Бонус за соблюдение сроков и хорошее выполнение - сразу же новый заказ.

И + 10 долларов.

Т.е. всего плачу 2 000 рублей.

11 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$70
2 дня
Мне нужен был дизайн лендинга. Дизайнер отлично справилась. В срок и качественно. Практически без поправок утвердил проект. буду обращаться ещё.
Было приятно работать с Евгением! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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