Сделать дизайн лендинга - детские автокресла Смотрите тз внимательно!
Дизайн одностраничника (лендинга)
Требуется сделать дизайн одностраничника.
В приложении макет сайта.
Основной сайт: http://new-era-ast.ru/
Необходимо:
1. Подобрать фон.
2. Подобрать шрифты, красиво все оформить.
3. Обработать фотографии и отрисовать кирпич. Сделать его как-бы взрыв-схему на 2-ом слайде.
4. Сделать текст удобочитаемым.
5. Сделать дизайн так, чтобы потом не было проблем с версткой.
Основные цвета у нас - это красный, белый, черный.
Срок выполнения - 2 дня.
Бонус за соблюдение сроков и хорошее выполнение - сразу же новый заказ.
И + 10 долларов.
Т.е. всего плачу 2 000 рублей.
Выбранный исполнитель
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