Сделать исправления в дизайне.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок146 просмотров

Есть готовый псд макет сайта. Необходимо немного оптимизировать его для верстки.

1. чтоб весь контент был по центру, ширина 1000px

2. Оптимизировать размеры шрифтов.

3. Фоновые изображения должны быть в ширину максимум 1920px

4. Проставить минимальную разметку.

11 лет назад
vitalikterentev
Виталий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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