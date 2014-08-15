Дизайн 2-х страниц

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Завершен28 заявок282 просмотра

Сделать такой же эффектный как http://tonirovka-zapad.ru/ нужная главная страница и одна внутренняя, жду ваших предложений!

11 лет назад
eugen4ik1
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$150
5 дней
Андрей с полуслова понял, как нужно разработать дизайн и с первого раза попал в точку. Очень понравилось работать с Андреем, всем рекомендую!
Спасибо за интересный проект! Очень понравилось работать с Евгением! Грамотное задание, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад