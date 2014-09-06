Дизайн интернет-магазина одежды

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Завершен1 заявка71 просмотр

Дизайн интернет-магазина молодежной спортивной одежды.

11 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$170
2 дня
Все отлично! Отдельное спасибо Алексею за терпение и человеческое отношение.
Отличный заказчик и человек, приятный в общении) Постановка задачи, оплата — все ок)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад