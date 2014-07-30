Необходимо сделать дизайн одностраничника

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок146 просмотров

Необходимо сделать дизайн одностраничника

Бюджет до 2500 руб/проект

Макет предоставлю кандидату

Отбор кандидатов только по откликам.

11 лет назад
lider60
Сергей 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн одностраничника "Landing Page"

    $100

    Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн портала об отдыхе – 19 стр.

    Разработать дизайн портала об отдыхе и развлечениях. Всего 19 страниц. Структура сайта – в прилагаемых эскизах. При разработке дизайна можно отходить от структуры эскиза, если это сделает восприятие сайта более понятным. Пример стиля, который нужен ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна для мобильной версии сайта

    Требуется разработка дизайна мобильной версии сайта компании ALECON TECHNOLOGY. Требуется дизайн 2-ух страниц: Главной и внутренней (адаптивный дизайн); Требуемые этапы: * подготовка нескольких вариантов дизайна на ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мобильная ВЕРСИЯ сайта

    $110

    Здравствуйте, необходимо создать мобильную версию сайта по покупке электронных версий книг. Только дизайн! (чтобы сайт хорошо выглядел на планшетах и мобильных устройствах). Дизайн, функционал - все как на сайте. Сайт маленький: главная, ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер логотипов

    Digital-агентству Bang-Bang.su на удалённое сотрудничество требуется дизайнер логотипов сайтов. Нужен настоящий профи. Готовы платить до $50-ти за лого. Отвечайте в проекте, в личку не пишите, по возможности дайте ссылки на 3 лучшие ваши работы. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта турфирмы

    $50

    Добрый день! Необходим дизайн для сайта-визитки турфирмы. Сейчас это выглядит вот так http://www.voyag-tur.ru/ Будет всего одна страничка. Что необходимо поместить на страницу: - задействовать текущий логотип турфирмы, а так ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать адаптивный дизайн

    Есть готовый сайт http://west-indies.tv/. Нужно переделать дизайн и сделать его responsive (адаптивный) чтобы адаптировался под все виды устройств. Если вы можете оперативно заняться и заинтересованы в проекте присылайте сразу цену (общую за всю работу или ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта

    найти общий концепт и превратить макеты в стильный дизайн «Проект Нейрон» - проект по организации эскейп-квестов. Сайт и интерьер офиса будет оформлен в бело-черном стиле (белый фон и черная графика). «Проект ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется сделать три различных дизайна для сайтов

    $150

    Требуется сделать три различных дизайна для главных страниц трёх разных проектов (простой, без анимации и прочих "понтов"): 1. Рекламное агентство (два проекта) 2. Деревянные бани (один проект) Бюджет около $50 за каждый. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад