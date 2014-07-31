Дизайн сайта турфирмы

Добрый день! Необходим дизайн для сайта-визитки турфирмы. Сейчас это выглядит вот так http://www.voyag-tur.ru/

Будет всего одна страничка.

Что необходимо поместить на страницу:

- задействовать текущий логотип турфирмы, а так же логотипы партнеров операторов (возможно есть исходники, если нет исходников на операторов, надо будет собрать с их сайтов самостоятельно)

- на главной странице должны располагаться новости, акции и заявка на подбор тура

- в будущем планируется прикрутить модуль для подбора туров, потому подготовить для него место

- контакты и адрес организации с картой

- нарисовать всплывающую кнопку "Вверх" чтобы скролить страницу.

В принципе если будут какие-то предложения по редизайну логотипа, можно обсудить и договориться по цене.

Каких-то особых предпочтений по дизайну нет, надеемся на профессионализм и зоркий взгляд дизайнера. Главное - стиль построже, используя современные тенденции дизайна.