Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.
Требуется сделать три различных дизайна для сайтов
Требуется сделать три различных дизайна для главных страниц трёх разных проектов (простой, без анимации и прочих "понтов"):
1. Рекламное агентство (два проекта)
2. Деревянные бани (один проект)
Бюджет около $50 за каждый. За соблюдение сроков 20% премия.
Жду Ваших предложений...
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