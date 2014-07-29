Добрый день! Необходимо разработать дизайн ИМ. Ищу талантливого дизайнера с очень качественным портфолио. УРОВЕНЬ ВЫШЕ СРЕДНЕГО и выше. Нужен спец, работы которого ценой в среднем 400-500$ ( внимательно смотрю портфолио, просьба не оставлять заявки если ваши работы не в этом диапазоне)