Дизайн ИМ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка253 просмотра

Добрый день! Необходимо разработать дизайн ИМ. Ищу талантливого дизайнера с очень качественным портфолио. УРОВЕНЬ ВЫШЕ СРЕДНЕГО и выше. Нужен спец, работы которого ценой в среднем 400-500$ ( внимательно смотрю портфолио, просьба не оставлять заявки если ваши работы не в этом диапазоне)

11 лет назад
doberalit
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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