Нужно изменить форму подписки на новую, применив те же стили Css, чтобы сайт не "поехал". В данный момент форма подписки выглядит так:http://c2n.me/iCI6w0 (http://onandona.com/zhenskaya-intuitsiya/) ...
Редизайн сайта
Требуется сделать:
- редизайн главной страницы сайта и пяти внутренних;
- адаптировать также для мобильный устройств;
- создать дизайн лендинг страницы;
- адаптивная верстка всего вышеперечисленного под все устройства.
Подробности оговорены в Skype чате.
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