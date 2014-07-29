Нужен опытный дизайнер, который может делать дизайны сайтов, у которого есть опыт работы и портфолио + отзывы на этом сервисе. Работа удаленная, зарплата 1250$ в мес. работать нужно только в будние дни, по 6 часов, ...
Заменить форму подписки
Нужно изменить форму подписки на новую, применив те же стили Css, чтобы
сайт не "поехал". В данный момент форма подписки выглядит
так:http://c2n.me/iCI6w0 (http://onandona.com/zhenskaya-intuitsiya/)
Форма вставлена при помощи плагина: Header and Footer, расположенного в
Параметры - Header and Footer-Содержимое записи. В данны момент там стоит
прежняя форма подписки, которую собственно и нужно заменить.
В новой форме подписки должно стоять вот это изображение:
http://onandona.com/wp-content/uploads/2014/07/bonus-3-book.png (его
размер должен быть 400*239
сама форма подписки вот:
onsubmit="return jc_chkscrfrm(this, false, false, false, false)">
cellpadding="3">
onblur='if(this.value=="") this.value="Введите ваше имя"' onfocus='if
(this.value=="Введите ваше имя") this.value=""' value="Введите ваше
имя"/>
onblur='if(this.value=="") this.value="Введите ваш e-mail"' onfocus='if
(this.value=="Введите ваш e-mail") this.value=""' value="Введите ваш e-
mail"/>
value="Хочу получить 3 книги!" />
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