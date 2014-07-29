Заменить форму подписки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок124 просмотра

Нужно изменить форму подписки на новую, применив те же стили Css, чтобы

сайт не "поехал". В данный момент форма подписки выглядит

так:http://c2n.me/iCI6w0 (http://onandona.com/zhenskaya-intuitsiya/)

Форма вставлена при помощи плагина: Header and Footer, расположенного в

Параметры - Header and Footer-Содержимое записи. В данны момент там стоит

прежняя форма подписки, которую собственно и нужно заменить.

В новой форме подписки должно стоять вот это изображение:

http://onandona.com/wp-content/uploads/2014/07/bonus-3-book.png (его

размер должен быть 400*239

сама форма подписки вот:

onsubmit="return jc_chkscrfrm(this, false, false, false, false)">

cellpadding="3">

onblur='if(this.value=="") this.value="Введите ваше имя"' onfocus='if

(this.value=="Введите ваше имя") this.value=""' value="Введите ваше

имя"/>

onblur='if(this.value=="") this.value="Введите ваш e-mail"' onfocus='if

(this.value=="Введите ваш e-mail") this.value=""' value="Введите ваш e-

mail"/>

value="Хочу получить 3 книги!" />

CSSWordPress
11 лет назад
VikaDovgan
Виктория 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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