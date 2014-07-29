Веб-дизайнер на мелкие работы по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок247 просмотров

Требуется дизайнер на мелкие часто возникающие работы (как то отрисовать кнопкb, поправить дизайн сайта в мелочах, оформить шаблон рассылки).

Оплата соответственно по мере выполнения (вебмани), не большая, как и сами задачи.Важна аккуратность и своевременность, быть на связи.

Сразу скажу — иногда приходится корректировать дизайн по существующим уже исходникам.

11 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн веб-страниц

    $50

    Нужен веб дизайнер, который сможет красиво и понятно оформить две веб страницы. 1. Приложение Gmail Extractor. 2. Приложение KOLESA.KZ Extractor. На выходе вёрстка на готовом сайте.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $100

    Добрый день. Необходимо сделать дизайн для LP (прототип в приложении к проекту) - цена указана для данного проекта. Но перед этим будет тестовый заказ на обновление дизайна LP. Заказ будет оплачен. Стоимость ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется универсальный дизайнер

    На постоянную, удаленную работу требуется дизайнер. Отличные знания Photoshop, Illustrator, Corel (приветствуется) Задачи: Дизайн сайтов, полиграфии, макетов для наружной рекламы (если нет опыта, не страшно, главное что б было портфолио как минимум ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать картинку статическую или на флеше

    Добрый день! Необходимо нарисовать картинку: на этом сайте http://www.biokompleks.ru/ то есть на этой странице есть картинка необходимо сделать похожую картинку, но некоторые "вещи" заменить: - вместо зеленого бункера установить сепаратор аналог картинки ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработать дизайн существующего сайта услуг

    переработать дизайн www.programmer-1c.ru В соответствии с заданием, приложенном в файле. Условия: 1. только дизайн без вёрстки 2. профильное портфолио обязательно (присылайте ссылку) 3. обсуждение голосом ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад