Нарисовать картинку статическую или на флеше

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Добрый день!

Необходимо нарисовать картинку:

на этом сайте http://www.biokompleks.ru/ то есть на этой странице есть картинка необходимо сделать похожую картинку, но некоторые "вещи" заменить:

- вместо зеленого бункера установить сепаратор аналог картинки посмотреть по ссылке - http://www.cri-man.com/inglese/video_zootecnia.php

- вместе зеленых скважин 4 шт сделать бурты для компостирования и ворошитель в работе .

Рассмотрю вариант как статической картинки так и на флеше.

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11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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