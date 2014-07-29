Нарисовать картинку статическую или на флеше

Добрый день!

Необходимо нарисовать картинку:

на этом сайте http://www.biokompleks.ru/ то есть на этой странице есть картинка необходимо сделать похожую картинку, но некоторые "вещи" заменить:

- вместо зеленого бункера установить сепаратор аналог картинки посмотреть по ссылке - http://www.cri-man.com/inglese/video_zootecnia.php

- вместе зеленых скважин 4 шт сделать бурты для компостирования и ворошитель в работе .

Рассмотрю вариант как статической картинки так и на флеше.

Оплата на карту любого банка в гривне.