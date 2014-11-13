Необходимо на постоянной основе отрисововать иконки для сайта, а так же дизайн самого сайта.
Дизайн сайта для продажи билетов на мероприятие
Нужен дизайн сайта по продаже билетов на конкретное событие.
Требования:
Дизайн должен хорошо "тянуться" на широкоформатном мониторе.
Ширина с контентом при ширине монитора
а) 1920 - не менее 1600 пикселей.
б) 1280 - не менее 1200 пикселей
в) 1024 - почти все 1000 с хвостиком, только поля небольшие чтобы были по краям.
Структура:
1) Главная страница сайта будет прокручиваться на три экрана.
а) первый экран - это красивая картинка + заголовок + текст (до 500 знаков) + видео с ютуба + меню + кнопка "купить билеты", которая ведёт на страницу покупки билетов.
б) второй - расписание сеансов (табличка около 7 дат) с кнопкой покупки билетов после выбора даты + преимущества покупки билетов (около 5 пунктов горизонтально Пример: http://www.biletservis.ru/jose_carreras.html)
в) третий - отзывы о событии (2-3 по 200-200 символов), маленький текст 300 символов с описанием постановщиков + опять же кнопка перехода на страницу покупки билетов, только большая.
2) Страница билетов:
На ней будет располагаться интерактивная схема как тут
http://zolotoj-grammofon.ru/tickets.html
С возможностью обратной связи + форма заказа.
3) общая страница информации
Простая страница в дизайне сайта с заголовком, текстом и сквозной блок для перехода на страницу заказа билетов.
На этой страничке нравится картинка в шапке
http://hotticket.prolanding.ru/
Также два примера
http://cirquedusoleil.com.ru/ - классное исполнение (живо, ярко)
http://sochiautodrom.ru/ - симпатичный шрифт плюс общая концепция
Эскизы главное страницы или готовый макет главной нужен завтра до 13:00 по МСК для согласования и/или уточнения деталей.
Сама работа на 2 дня максимум.
Т.е. 30 вечером должно быть всё закончено.
В комментарии к заявке желательно приложить ссылки на похожие работы.
Поскольку ТЗ ориентировочное, то приветствуются мысли о дополнении контента на главной (счётчик до начала события, или что-то подобное)
Событие и все детали в ЛС после принятия заявки.
Выбранный исполнитель
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