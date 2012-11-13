zewall

Ярослав zewall

 
39 летУкраина/Хмельницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональное создание продающих Landin Page, Сайтов, Фирменного стиля, Логотипов

=-=-=-=-=-=-=~САЙТЫ "ПОД КЛЮЧ"~=-=-=-=-=-=-=-=

Создаю проекты, которые приносят деньги, и вызывают интерес к вашему продукту.

Работаю на совесть!

Полноценная разработка продающих проектов от идеи, до полной реализации идеи.

МОЙ СКАЙП: artenjoyers.project

!!! Мошенник: live:artenjoyers.project

Ищу постоянных заказчиков, гарантирую результат.

Преимущества:

1. Профессиональный подход к каждому заказу.

2. Работа строго в сроки.

3. Профессиональный, продуманный, юзабильный дизайн.

4. Качественная кроссбраузерная верстка с использованием новейших технологий.

5. Знаем как продавать Ваш продукт.

ЧТО Я УМЕЮ:

1. Дизайн сайта, логотипы, дизайн для онлайн рекламы и офлайн (баннеры, билборды, ситилайты ... ).

2. Landing Page с высокой конверсией лида в продажу.

График работы:

Пн.-Пт. с 8:00 до 17:00 (9:00-18:00 МСК).

Сб.-Вс. - выходные.

Принимает:

›› Privat24

›› WebMoney [ персональный атестат / BL: 230 ]

›› YandexMoney [ идентифицированный счет ]

›› Оплата через Visa/Master card

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
michael12
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$200
8 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта для продажи билетов на мероприятие
С доработками макет получился удовлетворяющим нашим требованиям. Может где-то недопонимали друг-друга, но в результате пришли к приличному результату.
Отличный заказчик. рекомендую
Ответный отзыв
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)
$250
10 баллов
11 лет назад
Необходимо разработать дизайна сайта
Ярослав - действительно талантливый дизайнер и очень внимательный (что большая редкость). Работа получилась интересной, стильной и незаурядной. Спасибо!
Спасибо
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $160
от 2 дней
#624
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#4748