=-=-=-=-=-=-=~САЙТЫ "ПОД КЛЮЧ"~=-=-=-=-=-=-=-=
Создаю проекты, которые приносят деньги, и вызывают интерес к вашему продукту.
Работаю на совесть!
Полноценная разработка продающих проектов от идеи, до полной реализации идеи.
МОЙ СКАЙП: artenjoyers.project
!!! Мошенник: live:artenjoyers.project
Ищу постоянных заказчиков, гарантирую результат.
Преимущества:
1. Профессиональный подход к каждому заказу.
2. Работа строго в сроки.
3. Профессиональный, продуманный, юзабильный дизайн.
4. Качественная кроссбраузерная верстка с использованием новейших технологий.
5. Знаем как продавать Ваш продукт.
ЧТО Я УМЕЮ:
1. Дизайн сайта, логотипы, дизайн для онлайн рекламы и офлайн (баннеры, билборды, ситилайты ... ).
2. Landing Page с высокой конверсией лида в продажу.
График работы:
Пн.-Пт. с 8:00 до 17:00 (9:00-18:00 МСК).
Сб.-Вс. - выходные.
Принимает:
›› Privat24
›› WebMoney [ персональный атестат / BL: 230 ]
›› YandexMoney [ идентифицированный счет ]
›› Оплата через Visa/Master card
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