Дизайн по прототипу

Дизайн LP - все элементы продуманы. Сделан макет дизайна в виде диаграмм. Вам нужно просто оформить стиль и подобрать элементы с картинками. Несколько элементов уже нарисованы.

Готов подробно объяснить, и ответить на все вопросы. Мелкие доделки оплачиваю отдельно.

Предоплату не вношу.

(срок 10 часов).

Пример в файле.