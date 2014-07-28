Дизайн по прототипу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок204 просмотра

Дизайн LP - все элементы продуманы. Сделан макет дизайна в виде диаграмм. Вам нужно просто оформить стиль и подобрать элементы с картинками. Несколько элементов уже нарисованы.

Готов подробно объяснить, и ответить на все вопросы. Мелкие доделки оплачиваю отдельно.

Предоплату не вношу.

(срок 10 часов).

Пример в файле.

11 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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