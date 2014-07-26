Landing page по квартире

Я Риэлтор. У меня есть квартира на продажу в элитным доме. Для эффективной рекламе в яндекс директ мне нужно сделать несколько страничек для рекламы, чтобы опытным путем выяснить, что лучше работает и какой формат более эффективный.

В общем ожидания:

На первом экране фото дома утп ( уникальное торговое предложение) и форма захвата "записаться на просмотр". Хочу попробовать фото и рядом форма захвата и фоновое фото на котором утп и форма захвата

Фото должно легко меняться на другое для другой квартиры или комплекса.

Еще нужен блок фото квартир и планировки

Блок с виртуальный туром

Блок с видеоотзывами и видео по дому и квартире.

Преимущества квартиры и дома

Блок с информацией о инфраструктуре района. Школы, сады, фитнес, магазины, поликлиники

Расположение дома на карте

Дизайн должен быть сдерженный, небольшое количество графики и цветов, а красота должна создаваться за счет шрифтов и эргономично расположенных блоков.

Нужно 3-4 шаблона

Квартира сейчас в этом доме

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