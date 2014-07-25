Создать дизайн для сайта на wordpress

$29
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки164 просмотра

Добрый день!

Мне необходимо создать и установить простенький дизайн для уже работающего сайта на wordpress. Сайт-ориентир relation1.ru/. По сути надо сделать точно такой же дизайн, заменив фоновой узор и картинку в шапке. Ну и установить. :)

WordPress
11 лет назад
consultation26
Станислав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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