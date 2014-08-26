Дизайн сайта бухгалтерской компании по прототипам

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Есть контент для заполнения.

Необходимо сделать дизайн сайта в одном стиле с другими элементами фирм. стиля. Приблизительно стилистику можно будет понять из образцов уже сделанных визиток, флаеров, презентаций и пр.

Общую стилистику предпочтительнее сделать минималистической.

Цвета. Фирменные цвета – это светло синий и светлый (белый). Вообще по всему сайту желательно выбирать «мягкие» и приглушенные цвета.

Формы. Предпочтительнее строгие формы (прямоугольник, квадрат и т.п.), но без острых углов

Примеры сайтов:

http://www.hmrc.gov.uk/

http://www.vmgroup.ru/

http://revision.ru/work/73473/

http://revision.ru/work/62673/

http://revision.ru/work/48436/

http://revision.ru/work/40440/

http://revision.ru/work/16860/

http://bywave.com.au/

http://www.goweraccountancy.co.uk/index.php