Дизайн сайта бухгалтерской компании по прототипам

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок256 просмотров

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Есть контент для заполнения.

Необходимо сделать дизайн сайта в одном стиле с другими элементами фирм. стиля. Приблизительно стилистику можно будет понять из образцов уже сделанных визиток, флаеров, презентаций и пр.

Общую стилистику предпочтительнее сделать минималистической.

Цвета. Фирменные цвета – это светло синий и светлый (белый). Вообще по всему сайту желательно выбирать «мягкие» и приглушенные цвета.

Формы. Предпочтительнее строгие формы (прямоугольник, квадрат и т.п.), но без острых углов

Примеры сайтов:

http://www.hmrc.gov.uk/

http://www.vmgroup.ru/

http://revision.ru/work/73473/

http://revision.ru/work/62673/

http://revision.ru/work/48436/

http://revision.ru/work/40440/

http://revision.ru/work/16860/

http://bywave.com.au/

http://www.goweraccountancy.co.uk/index.php

11 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
11 лет назад
$100
5 дней
Очень понравилось работать с Владимиром. Был всегда на связи. Порадовала скорость выполнения и профессионализм. Все правки вносились вовремя. Так что - рекомендую.
Спасибо за предложенную работу, было очень приятно сотрудничать. Четкое текстовое задание и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
11 лет назад
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