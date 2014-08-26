Ищем дизайнера-иллюстратора в дизайнерскую группу Требования: - опыт работы в ВЕБ и полиграфии, - знание и умение работать в основных программах - Корел (иллюстраторе), Фотошопе ...
Дизайн сайта бухгалтерской компании по прототипам
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Есть контент для заполнения.
Необходимо сделать дизайн сайта в одном стиле с другими элементами фирм. стиля. Приблизительно стилистику можно будет понять из образцов уже сделанных визиток, флаеров, презентаций и пр.
Общую стилистику предпочтительнее сделать минималистической.
Цвета. Фирменные цвета – это светло синий и светлый (белый). Вообще по всему сайту желательно выбирать «мягкие» и приглушенные цвета.
Формы. Предпочтительнее строгие формы (прямоугольник, квадрат и т.п.), но без острых углов
Примеры сайтов:
http://revision.ru/work/73473/
http://revision.ru/work/62673/
http://revision.ru/work/48436/
http://revision.ru/work/40440/
http://revision.ru/work/16860/
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