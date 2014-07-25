Дизайнер-иллюстратор в рекламное агентсво

Ищем дизайнера-иллюстратора в дизайнерскую группу

Требования:

- опыт работы в ВЕБ и полиграфии,

- знание и умение работать в основных программах - Корел (иллюстраторе), Фотошопе

- умение рисовать от руки

- приветствуется креативность и нестандартность мышления

- наличие портфолио обязательно

Обязанности:

- создание дизайнов полиграфической продукции и сайтов

Условия:

- полный рабочий день с 10 до 19 по мск, с часом перерыва на обед, сб-вс - выходной. ВНИМАНИЕ - попроектно мы не работаем, человек нужен только на постоянку.

- полностью удаленная работа

- стартовая зарплата 20000 руб.

При отклике обязательно указывайте скайп (наличие гарнитуры для голосового общения - обязательно, видео не нужно).

Обязательно приложите примеры работ или дайте ссылку на портфолио. Без этого ваш отклик рассматриваться не будет.