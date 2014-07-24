Доработка социального сайта

Основные задачи по Проекту GOлова (go-lova.ru):

1. Установить логотип на сайт (файл пришлю в векторе), можно его доработать

2. На основе Логотипа доработать дизайн сайта (HTML)

3. Доработать баннер (файлы пришлю) под общий дизайн и разместить его на главной странице

4. Создать банер для АКЦИИ и разместить его на главной странице: Ставь лайк на фэсбук, добавляйся в группу в контакте и выигрывай ГОЛОВНОЙ УБОР. Розыгрыш - каждый месяц! Текст можно доработать.

5. Кнопки «соцсети»: вконтакте, фэйсбук

6. Создать аватар на основе логотипа для соц сетей

7. Создать кнопку - возможность «Обратный звонок» клиенту

8. Поработать над «юзобилити» сайта

9. Установить на сайт услугу «оплата через «яндекс деньги» : существует договор с Яндекс Деньги о безналичной оплате, нужно разработать удобную и легкую систему (кнопку)

Пример, подходящего дизайна: http://www.softhats.com/

Творческие идеи приветствуются! Возможно длительное партнерство.

На сайте и в соц сетях обязательно будет сказано "Спасибо" за хорошо сделанную работу!

Пишите вашу цену!