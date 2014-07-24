Дизайн посадочной страницы (Landing Page)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки336 просмотров

дизайн посадочной страницы для сервис-центра по ремонту электроники. Тематика ремонт компьютеров. Структура приложена. Логотип есть. Сроки 2-3 дня, предлагайте цену и ссылку на пример вашей работы. Нужен только дизайн. верстку не предлагать.

11 лет назад
service-pro
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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