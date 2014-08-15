Сайт готов,полностью рабочий, полностью на флэше. мне нужно переделать сайт под ключ,а именно новый дизайн, вёрстка,натяжка на вордпресс, чтобы на главной и любой внутренней странице я мог редактировать: - текст - ...
Шаблон для конструктора.
Нужны шаблоны (около 50 штук) для онлайн-конструктора сайтов на подобии Wix. Интересуют кто работал с платформой Wix.
Пишите стоимость и сроки за один шаблон, так же ссылки на работы.
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