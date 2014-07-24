Дизайн выпадающего меню

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок156 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт - korston(точка)ру

В подвале сайта - ссылки на соц.сети в виде иконок:

http://joxi.ru/qcvQU_3JTJCZMo1dZWw

Проблема в том, что главная страница сайта - одна, а городов, на которые работает этот сайт - 3.

Задача следующая. Необходимо прорисовать выпадающее меню, которое будет выпадать при наведении на каждую из

иконок. На меню будет 3 пункта: Москва - Казань - Серпухов. Прорисовка меню, а так же динамика выпадания с уже реализованным примером - с Вас. Предложить 3 варианта.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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