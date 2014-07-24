Отрисовать дизайн для савйта Нестория на основе прототипа http://etbvz2.axshare.com/#p=home, но с некоторыми правками и доработками. Срок - 3 недели. Доработки (отрисовка страниц, которых нет в прототипе): -Профиль -Восстановление пароля-всплывающее окно ...
Дизайн выпадающего меню
Здравствуйте. Есть сайт - korston(точка)ру
В подвале сайта - ссылки на соц.сети в виде иконок:
http://joxi.ru/qcvQU_3JTJCZMo1dZWw
Проблема в том, что главная страница сайта - одна, а городов, на которые работает этот сайт - 3.
Задача следующая. Необходимо прорисовать выпадающее меню, которое будет выпадать при наведении на каждую из
иконок. На меню будет 3 пункта: Москва - Казань - Серпухов. Прорисовка меню, а так же динамика выпадания с уже реализованным примером - с Вас. Предложить 3 варианта.
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