Дизайн выпадающего меню

Здравствуйте. Есть сайт - korston(точка)ру

В подвале сайта - ссылки на соц.сети в виде иконок:

http://joxi.ru/qcvQU_3JTJCZMo1dZWw

Проблема в том, что главная страница сайта - одна, а городов, на которые работает этот сайт - 3.

Задача следующая. Необходимо прорисовать выпадающее меню, которое будет выпадать при наведении на каждую из

иконок. На меню будет 3 пункта: Москва - Казань - Серпухов. Прорисовка меню, а так же динамика выпадания с уже реализованным примером - с Вас. Предложить 3 варианта.