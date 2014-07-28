Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок150 просмотров

Необходим редизайн сайта http://oligadema.ru

3 варианта с доработкой понравившегося

сейчас этот сайт на umi, в дальнейшем планируется перенос на другую CMS

11 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$90
1 день
Очень оперативно вносит правки, быстро вникает в суть дела.
Хороший заказчик! Приятно иметь дело. Рекомендую! Всё объясняет понятно, четко и доступно. Оплата вовремя. Спасибо, всегда буду рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно подкорректировать дизайн ИМ.

    $150

    Нужно нарисовать центральную часть главной страницы, поменять пару цветов в дизайне и кнопках, расположение некоторых кнопок, подкорректировать левое меню, нарисовать фильтры, подогнать размеры под шрифт, нарисовать пару блоков (загрузить прайс, производители), страничку новости/статьи, иконки соц. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна страниц сайта

    Необходимо разработать порядка 10 страниц для будущего сайта недвижимости. Только дизайн, без верстки. Шапка и основа главной страницы готовы. Работа на основе ТЗ (описание + "дизайн" каждой страницы в пайнте). ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • В дизайн сайта добавить схему работы

    $15

    В дизайн сайта добавить схему работы передвижного тира. Пример: http://ampby.org/test/wp-content/uploads/2013/03/shema_534.jpg Вставить красиво сюда с новым описанием и человечками: https://pp.vk.me/c618418/v618418853/f166/4QfdvZsiJmQ.jpg

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищем качественного дизайнера(ов)

    Неторопливо ищем талантливых дизайнеров для выполнения периодических работ. Нам требуется делать макеты сайтов, интерфейсов, иконок. Хочется найти людей имеющих прежде всего вкус и вдумчивость при создании своих макетов, а не штампующих ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн + верстка для видеочата

    $100

    Нужно сделать дизайн и верстку для видеочата (1 главная страница + 1 внутренняя) . Весь функционал доступен сейчас по адресу http://komarela.ru, в дальнейшем будет располагаться на другом домене. В числе прочего нужно изменить размещение и ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить дизайн сайта

    Добрый день! Есть сайт - http://newfilelinks.ucoz.ru/ . Требуется сделать дизайн, разделы как здесь: http://earnmaster.ru/ . Пишите предложение по цене, срок и как примерно вы планируете это реализовать.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать дизайн в слоях / группы вк / темы wordpres

    Необходимо разработать и сделать дизайн сайта + дизайн для группы вк. Исходник обязательно в psd по слоям. Так же необходимо из дизайна сделать тему для Wordpress Есть примерное представление и наброски от руки ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад